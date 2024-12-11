رونالدو يحتفل بفوز البرتغال باستضافة مونديال 2030 ويتجاهل السعودية

أثار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد احتفاله بفوز بلاده البرتغال، بالشراكة مع إسبانيا والمغرب، بشرف استضافة نهائيات كأس العالم 2030، في حين تجاهل تمامًا التهنئة للمملكة العربية السعودية التي فازت بشرف استضافة مونديال 2034.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، أعلن رسميًا عن فوز الملف المشترك بين البرتغال وإسبانيا والمغرب باستضافة مونديال 2030، وفوز المملكة العربية السعودية باستضافة مونديال 2034 خلال اجتماعه اليوم الأربعاء.

رونالدو يحتفل بكأس العالم 2030

نشر رونالدو عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تصميمية تجمعه بلاعبي منتخب البرتغال، وكتب تعليقًا عبر فيه عن فخره واعتباره هذا الإنجاز حلمًا تحقق.

وقال رونالدو: «حلم أصبح حقيقة، ستستضيف البرتغال كأس العالم 2030 وتملأنا بالفخر».

وجاء احتفال رونالدو باستضافة البرتغال مونديال 2030، ليثير تساؤلات حول سبب تجاهله التهنئة للمملكة العربية السعودية، خاصة أنه يمثل الوجه الرياضي الأول لكرة القدم السعودية حاليًا من خلال انضمامه إلى نادي النصر.

يذكر أن، المملكة العربية السعودية ستصبح ثالث دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم بعد قطر والمغرب.