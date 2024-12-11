اتحاد السلة يعلن حضور 2000 مشجع في مواجهات نصف نهائي دوري المرتبط

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة، برئاسة عمرو مصيلحي، حصول الاتحاد على موافقة الجهات الأمنية، من أجل حضور الجماهير في نصف نهائي دوري المرتبط.

وحصل اتحاد كرة السلة على موافقة الجهات الأمنية من أجل حضور 2000 مشجع، في كل مباراة من مواجهات نصف نهائي دوري المرتبط، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

وأعلن اتحاد كرة السلة، أسعار تذاكر مواجهات نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، حيث ستكون 50 جنيه لمدرجات الدرجة الثالثة و100 جنيه لمدرجات الدرجة الأولى يمين ويسار المقصورة الرئيسية.

ووجه عمرو مصيلحي رئيس اتحاد كرة السلة، الشكر إلى الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة، التي تساهم بشكل رئيسي في إنجاح أي حدث رياضي، على دورها الكبير ومساهمتها الفعالة في زيادة أعداد الجماهير.

وقال “مصيلحي”، إن زيادة عدد الجماهير في حضور مباريات كرة السلة، بداية التطوير والتغيير في سياسة الاتحاد، والتي ترى أن الجماهير عامل أساسي في إنجاح أي حدث رياضي.

وطالب الجماهير بضرورة الالتزام بتوجيهات السادة المسؤولين عن تأمين المباريات، وتنفيذ كافة تعليماتها من أجل الحفاظ على المنشآت وظهور كافة المباريات بالصورة التي تليق بالرياضة المصرية التي تلقى كل الدعم الممكن من الدولة المصرية.

وحددت لجنة مسابقات الاتحاد المصري لكرة السلة مواعيد الدور قبل النهائي من دوري مرتبط رجال كرة السلة و الذي سيشهد مواجهة نارية بين الأهلي والزمالك .

وقررت لجنة المسابقات إقامة مباريات الدور نصف نهائي من دوري المرتبط على صالة برج العرب الرئيسية بالإسكندرية .

وتقام مباراة ذهاب دور النصف نهائي بين الأهلي والزمالك يوم السبت 14 من ديسمبر حيث تقام مباراة الفريق الأول الساعة 6:00 مساء و تسبقها مباراة فريق المرتبط، فيما تكون مباراة الإياب بين الفريقين تقام يوم الاثنين 16 من ديسمبر في نفس التوقيت.

فيما تقام مباراة الذهاب بين الاتحاد السكندري وسبورتنج يوم الأحد 15 من ديسمبر الساعة 6:00 مساء ويسبقها مباراة فريق المرتبط ، المواجهة الثانية بين الفريقين تقام الثلاثاء 17 من ديسمبر في نفس التوقيت.