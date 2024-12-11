انطلاق فعاليات الملتقى الحرفي لعضوات نادي الفتاة بالدقهلية

انطلقت اليوم الأربعاء، بمركز شباب طوخ الأقلام التابع لإدارة شباب السنبلاوين، فى محافظة الدقهلية، فعاليات اليوم الأول من الملتقى الحرفى لعضوات نادي الفتاة تحت شعار «جميلة» بمركز شباب طوخ الاقلام، ضمن مشروعات خطة دعم أندية الفتاة والمرأة بمحافظة الدقهلية، بالتعاون مع الادارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

جانب من ورشة العمل

جاء ذلك بحضور كل من وسام عبد المقصود مسؤول قسم الشباب بالإدارة، و كمال عبد النبى المدير التنفيذي بمركز شباب طوخ الأقلام، و دعاء رمضان السورى مدربه، و هند فؤاد مسؤول أندية الفتاة بمركز شباب طوخ الأقلام.

فيما يستمر الملتقى الحرفى لمدة يومين يتم فيه تدريب المشاركين على حرفة مشغولات الخيش والفئة العمرية من 18 حتى 35 سنة، بمشاركة عدد 15 فتاة وسيدة عضوات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب طوخ الأقلام بالسنبلاوين.

يأتى تنفيذ المشروع بالدقهلية، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وتوجيهات الدكتورة مني عثمان وكيل الوزارة،

واشراف و طارق دهب وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية لشئون الرياضة، وجاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، و عصام رمضان مدير الإدارة العامة للشباب، و منى ممدوح منسقة أندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، و أم محمد عوض رئيس قسم الشباب بإدارة شباب السنبلاوين.