ads
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف مرموش.. قائمة آينتراخت فرانكفورت لمواجهة ليون في الدوري الأوروبي

عمر مرموش نجم آينتراخت
عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أولمبيك ليون الفرنسي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق آينتراخت فرانكفورت بقيادة عمر مرموش، غدًا الخميس، ضيفًا على نظيره ليون بملعب جروباما، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يتواجد مرموش على رأس قائمة آينتراخت فرانكفورت لمواجهة ليون، ليترقب مشاركته في المباراة السادسة في الدوري الأوروبي هذا الموسم.

سجل عمر مرموش 3 أهداف وصنع 2 آخرين مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي، حيث يتألق خلال الموسم الجاري ويقدم مستويات رائعة في الدوري الألماني واليورباليج.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي برصيد 13 نقطة، بينما يأتي ليون سابعًا وفي رصيده 10 نقاط.

قائمة آينتراخت فرانكفورت لمواجهة ليون في الدوري الأوروبي

قائمة آينتراخت فرانكفورت لمواجهة ليون في الدوري الأوروبي
آينتراخت فرانكفورت مرموش عمر مرموش قائمة آينتراخت فرانكفورت قائمة آينتراخت فرانكفورت لمواجهة ليون الدوري الأوروبي اخبار مرموش اخبار عمر مرموش اخبار اينتراخت فرانكفورت