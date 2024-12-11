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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

الكشف عن الصور الأولى لفيلم "لأول مرة" بطولة تارا عماد وعمر الشناوي

لأول مرة
لأول مرة
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كشفت هوليوود فيلم، عن قرب الانتهاء من إنتاج أحدث أعمالها، فيلم لأول مرة الذي تم تصويره، ويجري العمل على المراحل النهائية من المونتاج تمهيدًا لطرحه في دور العرض السينمائية في مطلع العام المقبل 2025.

وقد كشفت عن صور كواليس التصوير، وفيلم لأول مرة من بطولة تارا عماد وعمر الشناوي، مع نبيل عيسى ورانيا منصور، وعايدة رياض، وفيدرا، ومن إنتاج رأفت توماس، وهو من تأليف محمد عبد القادر، وإخراج جون إكرام في ثان تعاون لهما بعد فيلم كاملة (2022).

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هوليوود فيلم لأول مرة تارا عماد عمر الشناوى