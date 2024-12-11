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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزارة الرياضة تبحث تجميد اللجنة الأولمبية مع الشؤون القانونية

إدريس
إدريس
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كشف مصدر خاص داخل وزارة الشباب والرياضة، أن موقف اللجنة الأولمبية برئاسة ياسر إدريس من  الاستمرار بعد انتهاء انتخابات الاتحادات الرياضية تم تحويله إلى الشؤون القانونية بالوزارة بعد خلو عدد من المناصب داخل اللجنة بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة 

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” أن تشكيل اللجنة الأولمبية خرج منه سبع اعضاء بعد انتخابات الاتحادات منهم  امين الصندوق وهم (السلاح والشراع والملاكمة القوس  والسهم والهوكي والكانوي والجولف
واستمر ثلاث اعضاء وهم (سباحه وتجديف ورفع اثقال )، ومتبقي انتخابات الخماسي وتنس الطاولة.


وتنص الماده  48  بند  9 بزوال العضوية إذا فقد العضو عضويته المنتخبة بمجلس إدارة اتحاده، وبعد اجراء الانتخابات الخاصة بالاتحادات الرياضية فقد مجلس ادارة اللجنة الأولمبية نصابه القانوني من الاستمرار. 

وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت أبريل 2025 لإجراء الانتخابات الخاصة بها، وهو الأمر الذي يؤثر علي اتخاذ اي قرارات في حال تجميد اللجنة الأولمبية من قبل الشؤون القانونية بوزارة الشباب والرياضة. 

وزارة الرياضة تجميد اللجنة الأولمبية الشؤن القانونية احمد محمدي وزارة الشباب والرياضة