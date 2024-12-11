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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بث مباشر.. البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية

البابا تواضروس
البابا تواضروس
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تنقل «البوابة نيوز» فعاليات العظة الأسبوعية لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من  كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بالشروق.

يشارك في العظة عدد من الآباء الأساقفة والكهنة، بجانب خورس الشمامسة، وحضور عدد كبير من أبناء الكنيسة.
انطلقت العظة اليوم في تمام الساعة السابعة، وتم بثها عبر القنوات المسيحية القبطية الارثوذكسية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي التابعة للكنيسة، "صفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية"، وصفحة المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. 
 

البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية كنيسة السيدة العذراء والشهيد مار جرجس بالشروق العظة الاسبوعية الم تحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية