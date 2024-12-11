وزير التموين يلتقي شعبة المخابز لبحث تحسين جودة الرغيف المقدم للمواطنين

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا اليوم، مع ممثلي الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، و عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، إلى جانب ممثلين عن المخابز من مختلف محافظات الجمهورية.

تناول الاجتماع بحث مستجدات العمل في منظومة الخبز المدعم، وسبل تطويرها لتحسين جودة الرغيف المقدم للمواطنين، وذلك في إطار حرص الوزارة على تحقيق استقرار المنظومة وتوفير الدعم اللازم لأصحاب المخابز.

أكد الدكتور شريف فاروق خلال الاجتماع أهمية الدور المحوري للمخابز في توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبسعر عادل، مشددًا على أن تحسين جودة الرغيف يأتي في مقدمة أولويات الوزارة. كما أشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب سير العمل بالمخابز لضمان الالتزام الكامل بالمعايير والمواصفات الفنية المطلوبة، مع تفعيل آليات رقابة صارمة واتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد أي تجاوزات قد تؤثر على استقرار المنظومة أو جودة المنتج.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل بشكل مستمر على دعم أصحاب المخابز من خلال دراسة التحديات التي تواجههم، مثل تكاليف التشغيل وإمدادات المواد الخام، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توفير بيئة عمل ملائمة تُسهم في تحسين الإنتاجية واستقرار المنظومة.

من جانبهم، أشاد ممثلو الشعبة العامة للمخابز بجهود الوزارة في تطوير المنظومة وتقديم الدعم اللازم لهم، مؤكدين التزامهم بالعمل المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة وتقديم رغيف خبز يليق بالمواطن المصري.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والشعبة لتحقيق استدامة منظومة الدعم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يُعزز الأمن الغذائي ويُلبّي احتياجات المواطنين بفعالية.