إزالة 4 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمطاي

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي، برئاسة تاج جلال أبو سداح رئيس مركز ومدينة مطاي، عمليات إزاله 4 حالات تعدٍّ، بإشراف فضل الجبالي نائب رئيس المركز، وبالتعاون مع جهات الولاية.



ضمن أعمال المرحله الثالثه للموجه ٢٤ لإزالة التعديات بمطاي

حيث قامت الوحده المحليه لمجلس مدينه مطاي، بتنفيذ إزاله ٣ حالات تعدي على الأراضي الزراعية خارج الحيز بقريه بردنوها، كما قامت اداره حي غرب بإزاله ١ حاله تعدي بالحي علي الأراضي الزراعيه، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض باستخدام معدات الوحده المحلية

وأكد تاج جلال أبو سداح رئيس المركز، استمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية، وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون.