بأكثر من 220 إصدارًا.. مجلس حكماء المسلمين يشارك في معرض جدة للكتاب

يشارك مجلس حكماء المسلمين للمرة الثانية بجناح خاص في معرض جدة الدولي للكتاب، الذي تنطلق فعالياته غدًا الخميس بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية؛ تأتي مشاركة المجلس انطلاقًا من رسالته الهادفة إلى تعزيز السِّلم، وترسيخ قيم الحوار والتسامح ومد جسور التعاون والتعايش المشترك.

يقدِّم جناح مجلس حكماء المسلمين أكثر من 220 إصدارًا وكتابًا يعالجُ أبرز القضايا الفكرية المهمَّة، ويعمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومكافحة خطابات الكراهية والعنصرية والتعصب والتمييز، بالإضافة إلى نشر قيم الخير والمحبَّة والسلام، أبرزها 20 مؤلفًا لفضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي تهدف إلى التعريف بسماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، ومنها "القول الطَّيب"، و"من دفاتري القديمة"، و"رأي في حوار الشرق والغرب"، و"مدخل في دراسة المنطق"، و"حديث في العلل والمقاصد"، و"في المصطلح الكلامي الصوفي"، و"التراث والتجديد"، و"من أجل السلام"، و"نظرات في فكر الإمام الأشعري"، و"آداب وقيم".

كما يضم الجناح عددًا من الإصدارات المهمة؛ بما في ذلك كتاب "الحب في القرآن الكريم" للأمير غازي الهاشمي، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية" لمؤلِّفه المستشار محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب "قواعد الفَهم والتفاهم من الفكر واللغة"، بقلم د. مصطفى بنحمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين، وكتاب "دراسات متشابه النَّظم في قصص القرآن الكريم: مقارنةٌ وتحليلٌ" بقلم عبد الغني الراجحي، وكتاب "المسلمون في مفترق طرق" لمؤلفه الراحل أ. د. محمود حمدي زقزوق، بالإضافة إلى مجموعة من إصدارات المجلس لعام 2024 ومنها "العنف والسلم نحو فهم متكامل"، و"الغرب وإعادة اكتشاف الإسلام" لمؤلفه التجاني بو العوالي، و"فكرة السِّلم فجر النهضة الأوروبية" لمؤلفه د. بن ناصر البعزاتي، و"مديات التعارف في المغرب والأندلس" لمؤلفه د. جعفر ابن الحاج السلمي، وكتابي "خالد بن الوليد"، و"عثمان بن عفان" لمؤلفه محمد الصادق عرجون.

وإدراكًا من مجلس حكماء المسلمين للدور المحوري الذي تؤديه الترجمة بوصفها جسرًا لتعزيز التفاهم والتواصل الإيجابي والبنَّاء بين الثقافات، كرَّس المجلس جهوده لترجمة عددًا من المؤلفات والكتب الهادفة إلى تهدف إلى نشر وترسيخ قيم السلم والتعايش وقبول واحترام الآخر، ومن أبرز هذه الإصدارات كتاب "مواجهة الإسلاموفوبيا في أوروبا" بقلم عددٍ من الباحثين، وكتاب "الإسلام والحكم الرشيد" لمؤلفه البروفيسور مقتدر خان، الاستاذ بجامعة ديلاوير الأمريكية، وكتاب "الإسلام والغرب والتسامح: إدراك التعايش" لمؤلفه آرون تايلر.

جدير بالذكر أن معرض جدة الدولي للكتاب هو حدث ثقافي سنوي يجمع الأدباء والناشرين والقراء من مختلف أنحاء العالم في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، كما يعد أحد أهم الفعاليات الثقافية في المنطقة؛ حيث يوفر منصة لعرض أحدث الإصدارات الأدبية، وتنظيم العديد من الفعاليات الثقافية المصاحبة

ويشهد هذا العام مشاركة 1000 دار نشر ووكالة محلية وعالمية من 22 دولة، موزعة على أكثر من 450 جناحًا، بالإضافة إلى برنامج ثقافي منوع، يضم أكثر من 100 فعالية متنوعة، ويقع جناح مجلس حكماء المسلمين في منطقة العلوم والمعارف العامة جناح رقم A52.