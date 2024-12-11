موقف محمد عبد المنعم.. قائمة نيس لمواجهة سان جيلواز بالدوري الأوروبي

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أونيون سان جيلواز البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

يحل فريق نيس غدًا الخميس، ضيفًا على نظيره سان جيلواز بملعب استاد الملك بودوان، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

شهدت قائمة نيس لمواجهة سان جيلواز، غياب محمد عبد المنعم للمباراة الثانية على التوالي، بعدما غاب عن مواجهة لوهافر في الدوري الفرنسي.

وخرج محمد عبد المنعم عن قائمة المباراة الماضية؛ لتعرضه لوعكة صحية، ليغيب عن مواجهة سان جيلواز لعدم الجاهزية.

انتقل محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي بعقد لمدة 4 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الأهلي، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

يحتل نيس المركز الـ35 في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي برصيد نقطتين، بينما يأتي سان جيلواز في المركز الـ24 بـ5 نقاط.

قائمة نيس لمواجهة سان جيلواز في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: بولكا، دوبي، بولهيندي

خط الدفاع: بومبيتو، كلاوس، لوشيت، مونتيري، سالحي، ندجوي

خط الوسط: بوداوي، كامارا، ندومبيلي، روساريو

وفي الهجوم: بوعناني، بوسنينا، ديوب، جويسند، لابوردي، موكوكو.