وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يستعرض التوصيات حول توفير نواقص الأدوية

عقد الدكتور أسامة عبدالله، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اجتماعاً مع أعضاء المكتب الفني بقيادة الدكتورة سوزان السعدني لمناقشة ما تم إنجازه من لجنة المعايشة في مدينة السادات.

تم خلال الاجتماع استعراض التوصيات بضرورة متابعة التدريب في الأقسام المختلفة على السجلات الطبية وكيفية التدوين فيها، وكذلك توفير النواقص من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأكد الدكتور أسامة عبدالله، على أهمية هذه المتابعة لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى، حيث يسهم تدريب الأطقم الطبية على التدوين الدقيق في السجلات الطبية في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوثيق الحالات بشكل صحيح.

كما يساعد توفير الأدوية والمستلزمات الطبية على تلبية احتياجات المرضى بشكل فعال وسريع، مما يعزز من مستوى الرضا لدى المواطنين ويضمن استمرارية تقديم الخدمات الصحية دون انقطاع.

في ختام الاجتماع، قدم وكيل الوزارة الشكر للجميع على جهودهم المبذولة، ودعا إلى مواصلة العمل بجدية للارتقاء بالمنظومة الصحية في المحافظة وتحقيق أفضل مستويات الرعاية الصحية للمواطنين.