كأس الرابطة.. فيجيري يقود مودرن في مواجهة بتروجيت

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن سبورت، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بتروجيت، وذلك بعد قليل على ملعب “ستاد بتروسبورت”، ضمن منافسات أولى جولات مسابقة كأس الرابطة.

وجاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

خط الدفاع: محمود شعبان، محمد دسوقي، علي الفيل، محمود رزق.

خط الوسط: غنام محمد، عمرو السيسي، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمد أميسي.

خط هجوم: فيجيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: كريم عماد ،عبد الله حافظ، محمد صبري، ارنولد ايبا، خالد رضا، عبد الرحمن رشدان، نادر هشام، ابراهيم اجاسا، اينوك سكالا.