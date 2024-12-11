في ذكراه الـ 113.. وزارة الثقافة تحتفي بنجيب محفوظ| صور

في إطار احتفال وزارة الثقافة بالذكرى الـ113 لميلاد الكاتب العالمي نجيب محفوظ، استضاف متحف نجيب محفوظ، بتكية محمد بك أبو الذهب بجوار الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مجموعة من الفعاليات ظهر اليوم (الاربعاء) منها: معرض عالمي للرسوم الكاريكاتورية، افتتحه كلا من المعماري حمدي السطوحى مساعد وزير الثقافة للمشروعات الثقافية والمشرف على قطاع صندوق التنمية الثقافية، والسيدة / س. شوشما القائم بأعمال سفيرة الهند بالقاهرة، وبحضور ا.د. مينا رمزي رئيس دار الكتب، و د. براكاش تشودهاري مدير المركز الثقافي الهندي والكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على متحف نجيب محفوظ.

وقد جمعت الأعمال المعروضة بين نجيب محفوظ والاديب والشاعر الهندي الكبير "طاغور"، وذلك من خلال أكثر من خمسين لوحة، رسمتها أنامل فنانين من 12 دولة، من بينها من مصر والهند، أشرف على تنظيم المعرض الفنان فوزي مرسي.

وخلال كلمته، أكد "سطوحى" أن مصر والهند من الدول صاحبة الجذور الثقافية العريقة، وليس كافياً أن نحتفي بما لدينا من آثار كانت شاهدة على هذه الحضارة، ولكن الأهم هو أن نتحمل مسؤوليتنا تجاه العالم، باستحضار قيم هذه الحضارات. لذا فأن هذه الفعالية هي نقطة انطلاق لتعاون أكبر بين الهند ومصر، مضيفاً أن متحف نجيب محفوظ هو نواه تنموية ثقافية تتفاعل مع المجتمع بشكل إيجابي.

كانت فعاليات الاحتفالية قد بدأت بمائدة مستديرة حول "ابداعات وسيرة نجيب محفوظ في مرآة المؤلفين"، ادار الحوار د. مصطفى القزاز، واستضاف خلالها أربعة كتاب ونقاد جعلوا نجيب محفوظ محوراً لكتبهم، وهم الكاتب الصحفي/ إبراهيم عبد العزيز، والكاتب/ محمد الشاذلي، والكاتب "محمود الشنواني، ود. تامر فايز.

وفي نهاية الاحتفالية، قام الحضور بجولة في المتحف لاستعرض أهم التطورات التي لحقت به، وأهمها إنشاء مكتبة كبيرة تتكون من أربع قاعات، تضم كتب من مختلف المعارف باللغة العربية واللغات الأجنبية الأخرى، وقاعة للسينما، وقاعات للندوات.



