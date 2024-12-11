مدير الطاقة الذرية: العالم يواجه تحديات تشكل خطرا على تحقيق الأمن والسلامة النووية

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو جروسي، أن العالم يواجه حاليا العديد من التحديات المهمة التي تشكل خطرا على تحقيق الأمن والسلامة النووية.

وأوضح جروسي - في بيان للوكالة اليوم بمناسبة مشاركته في منتدى جائزة نوبل للسلام- أنه يجب علينا أن ننظر إلى السياق العالمي، وإلى ما يحدث في جميع أنحاء العالم بكثير من الحذر.

وأضاف أن الحرب تصاعدت في أوروبا وهي تتعلق بشكل مباشر بدولة تمتلك أسلحة نووية حيث يشكل الصراع في أوكرانيا أيضًا مواجهة بين أكبر الدول الحائزة للأسلحة النووية في العالم، وهي الأولى منذ نهاية الحرب الباردة، مشيرا إلى أن احتمال استخدام الأسلحة النووية في مسرح هذه الحرب تزيد من المخاطر ولا يمكن تجاهلها.

ونوه جروسي إلى أنه في الشرق الأوسط، أشعل صراع العام الماضي توترات بين إسرائيل وإيران وأدى إلى خطوة غير مسبوقة من التبادلات والهجمات المباشرة بين الطرفين، لافتا إلى وجود أيضًا بُعد يتعلق بالأسلحة النووية. وذكر أن الإمكانات الحقيقية للغاية للانتشار النووي تزيد من المخاطر.