دافئ أم بارد .. تعرف علي نوع الماء الصحى للاستحمام فى الشتاء

يعتاد الكثير من الأشخاص علي الاستحمام بالماء البارد فى الصباح الباكر وقبل الذهاب للعمل ، ولكن استخدام الماء البارد في فصل الشتاء قد يؤثرعلي صحة الانسان وقد يصيبه بالبرد والانفلونزا ، بالرغم من فوائده الصحية المفيدة .

وأفاد التقرير المتداول عبر موقع indian express أن استخدام الماء البارد يتميز بفوائد عديدة مثل ، تنشيط الدماغ و تحسين الدورة الدموية، وتقليل الالتهابات فيؤدى استخدام الماء البارد إلى انقباض الأوعية الدموية، وعند الخروج للعمل تتمدد الأوعية الدموية، مما يحفز تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية.

بعض المخاطر الصحية المرتبطة بهذه الممارسة

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي وأمراض القلب من صعوبة في التنفس، حيث قد يؤدي ذلك إلى استجابة صدمة البرد، وفي بعض الأحيان، قد يسبب الاستحمام بالماء البارد إلى زيادة مشاكل الجلد المرتبطة بالشتاء مثل الجفاف والتقشف والحكة ، وخاصه أصحاب البشرة الحساسة أو الجافة عليهم الابتعاد عن استعمال الماء البارد خلال فصل الشتاء، من الممكن أن يضعف قدرة الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة.

والطبيعي أن درجة حرارة الجسم هي 37 درجة مئوية، ويعمل الماء البارد تخفيض درجة حرارة الجلد ، توليد الحرارة، في حين أن هذا يمكن التحكم فيه لفترات قصيرة، فإن التعرض لفترات طويلة يمكن أن يجهد نظامك القلبي الوعائي، وخاصة في أولئك الذين يعانون من حالات موجودة مسبقًا مثل ارتفاع ضغط الدم.

في الحالات الشديدة ، قد يؤدي التعرض للبرد إلى انخفاض حرارة الجسم أو زيادة مشاكل الجهاز التنفسي، وخاصة مرض الربووالتهاب الشعب الهوائية .

درجة حرارة الماء الجيدة للاستحمام فى الشتاء

يعد الماء الفاتر أفضل فى الشتاء لأنه دافئ بمنسوب جيد لأانه يعمل علي ارخاء العضلات ووقف القشعريرة ، ويعمل علي انعاش الجسم ، فإذا كنت تحرص على الحصول على فوائد صحية مثل تحسين الدورة الدموية، فعليك الاستحمام بالماء البارد من 10-15 ثانية كافية لتحفيزالدورة الدموية دون تبريد الجسم بصورة مفرطه .