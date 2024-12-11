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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

برسالة وصوره.. دونجا يودع جوميز بعد الرحيل عن الزمالك

دونجا و جوميز
دونجا و جوميز
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ودع نبيل عماد دونجا لاعب الفريق الأول لنادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأبيض، برسالة بعد أن أعلن الأخير الرحيل رسميًا عن ميت عقبه.
وأعلن البرتغالي جوزيه جوميز، رحيله بشكل مفاجئ خلال الساعات الماضية عن تدريب الفريق، وذلك من اجل جوض تجربه جديده فى الدورى السعودى تحت رايه الفتح، برفقة جهازه الفنى.


ونشر “دونجا” عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة برفقة جوميز، وعلق عليها قائلا: "شكرًا لك على كل شيء ، لقد كان التزامك وإرشادك ملهمين، وتعلمت الكثير منك".
وأنهى تعليقه قائلاً: "لقد كان العمل معك شرفًا لي، سنفتقدك، ونتمنى لك حظًا سعيدًا في رحلتك القادمة".

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