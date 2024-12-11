محافظ الغربية يشهد احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

شهد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء إبراهيم عبدالمنعم، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، احتفال هيئة الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى بجامعة طنطا، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع ،اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ، عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بجامعة طنطا .

جانب من الاحتفال

بدأ محافظ الغربية كلمته بتوجيه التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولكافة مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، والذي تحرص القيادة السياسية على الاحتفال به كل عام لتؤكد حرصها على مكافحة الفساد وملاحقة ومحاسبة المفسدين في الأرض، مشيرا إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يعد بمثابة رسالة تحذير وتذكره لكل مواطن، بأنه في ظل الجمهورية الجديدة لا مكان للفاسدين ولا مجال لاستمرار الفساد حتى نبني دولة قوية تحكمها القيم والمبادئ وتسود فيها الشفافية والعدالة والمساواة .

وأوضح المحافظ، أن اطلاق الدولة المصرية المبادرة الرئاسية (بداية جديدة لبناء الانسان) أكد على ايمانها التام أن السبيل الرئيسي للقضاء على الفساد، هو بناء الإنسان المصري من أجل تكوين كوادر مثقفة وواعية محبة ومخلصة لوطنها تتسلح بالقيم والمبادئ والمثل العليا تشارك في بناء وتنمية الوطن وليس في إفساده وتدميره.

وأشار “الجندي” إلى أن المحافظة تحرص على بناء الإنسان من خلال تطوير وبناء المدارس والمنشآت الصحية والرياضية والثقافية، هذا إلى جانب مراقبة جودة وانتظام الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الصحة والتعليم، وتكثيف الأنشطة الطلابية والفعاليات الثقافية والرياضية والفنية، وتكريم الموهوبين والمبتكرين.

كما نظمت المحافظة الدورات التدريبية وورش العمل لنشر الوعي وتنمية الفكر وترسيخ الولاء والانتماء وحب الوطن والذي يعد الدرع الواقي من الانزلاق في براثن الفساد.

وتابع: “كما اهتمت الدولة المصرية بتنمية الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وذلك بترسيخ القيم والمبادئ والاهتمام بالبنية التحتية، ورفع مستوى الخدمات ونشر الوعي و وزيادة فرص العمل لغلق أبواب الفساد”.

وقال المحافظ، إن كل ما تقوم به الدولة من مجهودات لمكافحة الفساد لابد أن يدعمه ويكمله دور الأسرة المصرية في ترسيخ قيم ومبادئ الصدق والإخلاص بالجهد والعرق، مثمناً الدور الذي تلعبه المؤسسات الدينية في تنشئة الفرد وتقويم سلوكياته من خلال التمسك بتعاليم الدين مختتما كلمته بتوجيه الشكر لهيئة الرقابة الإدارية ولكافة الأجهزة الرقابية التي تساهم في مواجهة ومحاربة الفساد.

واختتم اللقاء بتبادل الدروع التذكارية بين المحافظة والجامعة وهيئة الرقابة الإدارية.