معسكر خدمة عامة بإدارة شباب مغاغة

شهد مركز شباب العباسية بمغاغة اليوم الأربعاء تنفيذ معسكر خدمة عامة بمشاركة 15 عضوا من أعضاء المركز، بحضور سامى وجيه مدير ادارة شباب مغاغة، ومدير المركز ومشرفى النشاط بالمركز، وتم تنظيف المبنى الإداري ومحيط سور المركز من الداخل

مركز شباب العباسية

يأتى ذلك فى اطار حرص إدارة شباب مغاغة وتعليمات مدير إدارة شباب مغاغة بمتابعة تنفيذ كافة الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب لضبط سير العمل وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها خلال شهر ديسمبر 2024.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشه وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، واشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه مدير إدارة شباب مغاغة