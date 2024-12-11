أبطال أوروبا.. تشكيل هجومي لـ ليل في مواجهة بطل النمسا

أعلن برونو جينيسيو المدير الفنى لفريق ليل الفرنسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره شتورم جراتس النمساوى، وذلك بعد قليل على ملعب "بيار موروا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور الدورى ببطولة دورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وجاء تشكيل ليل كالتالى:

حراسة المرمى: لوكاس شيفالير.

خط الدفاع: بافودي دياكيتي، الكساندرو ريبيرو، ميتشيل باكير، توماس مونييه، ايسمايلي.

خط الوسط: ريمي كابيلا، بنيامين اندري، أيوب بوعدي.

خط الهجوم: أسامة الصحراوي، جوناثان دايفيد.



فيما يدخل فريق شتورم جراتس النمساوى، اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: دانييل خودياكوف.

خط الدفاع: ماكس جونستون، نيكلاس جيرهوفر، جورجي وتريش، ديمتري لافالي.

خط الوسط: جون غورينك ستانكوفيتش، توتشي تشوكواني، ماليك يالكوي، أوتار كيتيشفيلي، ويليام بوفينغ.

خط الهجوم: ميكا بيريث.



ويحتل فريق ليل الفرنسى المركز الـ 13 برصيد 10 نقاط، ويحتاج للإنتصار من أجل مزاحمة الكبار فى التوب 8 ، بينما يحتل الفريق النمساوى المركز الـ 29 برصيد 3 نقاط فقط.