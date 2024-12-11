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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على تشكيل سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي في بطولة كأس الرابطة

الرمادي
الرمادي
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أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الاولى من بطولة كأس الرابطة،
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - احمد بيكهام - چاستيس آرثر- احمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة  - محمد توني  - إسلام عيسى -  احمد القندوسي - أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد بسام  - سعد سمير - احمد عابدين  - حسين السيد - محمد عادل - احمد بلحاج - محمد صادق - محمود زلاكة - چون ايبوكا.

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