تعرف على تشكيل سيراميكا لمواجهة البنك الأهلي في بطولة كأس الرابطة

أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الاولى من بطولة كأس الرابطة،

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد كوكو.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - احمد بيكهام - چاستيس آرثر- احمد هاني.

خط الوسط: عمرو قلاوة - محمد توني - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أيمن موكا.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:

محمد بسام - سعد سمير - احمد عابدين - حسين السيد - محمد عادل - احمد بلحاج - محمد صادق - محمود زلاكة - چون ايبوكا.