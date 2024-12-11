الجونة يحقق الفوز على سموحة بكأس الرابطة

حقق فريق الجونة فوزا بهدف دون رد علي نظيره فريق سموحة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاربعاء ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية.

جاء تشكيل سموحة للمباراة كالتالي:

- حراسة المرمى: الهاني سليمان.

- خط الدفاع: عبدالرحمن عامر، مصطفى ميدو، شريف رضا، أحمد خالد.

- خط الوسط: كناريا، دكوا دودو، عبدالكبير الوادي، محمد سالم، محمد رجب.

- خط الهجوم: مصطفى البدري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

حسين تيمور، جونيور أجاي، إسلام جابر، أدهم أحمد، ربيعه، صامويل أمادي، حسام حسن، أبو بكر ليادي، محمود صابر.