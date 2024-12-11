ads
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الجونة يحقق الفوز على سموحة بكأس الرابطة

سموحة
سموحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حقق فريق الجونة فوزا بهدف دون رد علي نظيره فريق سموحة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الاربعاء ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية.

جاء تشكيل سموحة للمباراة  كالتالي: 
- حراسة المرمى: الهاني سليمان.
- خط الدفاع: عبدالرحمن عامر، مصطفى ميدو، شريف رضا، أحمد خالد.
- خط الوسط: كناريا، دكوا دودو، عبدالكبير الوادي، محمد سالم، محمد رجب.
- خط الهجوم: مصطفى البدري.
ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
حسين تيمور، جونيور أجاي، إسلام جابر، أدهم أحمد، ربيعه، صامويل أمادي، حسام حسن، أبو بكر ليادي، محمود صابر.

سموحة الجونة فوز