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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل متهم بقتل نجلة زوجته في السلام

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة السلام، بحبس عاطل متهم بقتل نجلة زوجته، وإصابة أشقائها بمنطقة السلام 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على عاطل وزوجته، لقيامهما بقتل نجلة الزوجة وإصابه شقيقتها وشقيقها بمنطقة السلام .

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من شرطة النجدة بوصول 3 أطفال أشقاء بنتين وولد) مصابين بسحجات وحروق، لإحدى المستشفيات، ووفاة إحداهن بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة طفلة عمرها 8 سنوات، وإصابية شقيقتها 5 سنوات وشقيقها، بعد التعدى عليهم بالضرب على يد والدتهم وزوجها .

وبعمل التحريات تبين أن الأم أنفصلت عن زوجها والد الأطفال، وتزوجت من المتهم، وفى يوم الواقعة تعدوا على الأطفال بالضرب بسبب لهوهم بصوت عالى، فتوفيت الطفلة الكبرى، وأصيب أشقائها، وألقى القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

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