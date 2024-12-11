خبير اقتصادي: الناتج القومي لمصر يُقدر بـ 400 مليار دولار

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنرويج كانت مهمة للغاية، خاصة وأن النرويج تمتلك أكبر صندوق سيادي استثماري في العالم بقيمة 2 تريليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا الصندوق هو الأول على العالم من حيث الحجم.

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن الناتج القومي للنرويج يُقدر بـ 440 مليار دولار، في حين أن عدد سكان هذه الدولة لا يزيد عن 6 ملايين نسمة، بينما الناتج القومي لمصر يُقدر بـ400 مليار دولار، وعدد السكان يُقدر بـ110 ملايين نسمة.

ولفت إلى أن النرويج تُعد من أقوى وأكبر الدول في الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي تحدث مع رجال الأعمال الدنماركيين عن ضرورة الاستثمار في مصر، خاصة في مجال الهيدرجين الأخضر الذي تتمتع فيه مصر بموارد خاصة، بالإضافة إلى أن تكلفة اليد العاملة منخفضة في مصر بصورة كبيرة.