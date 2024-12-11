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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"إسكان الصحفيين" تعقد اجتماعا مع استشارى مشروع المدينة السكنية بحضور ممثلى الحاجزين

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
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عقدت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين ، برئاسة محمد خراجة، رئيس لجنة الإسكان وأمين الصندوق ، اجتماعا، اليوم الأربعاء ، مع استشارى مشروع «مدينة الصحفيين» ، وذلك بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من الحاجزين بمدينة الصحفيين بحدائق اكتوبر ، وعدد من الزملاء ، وبحضور هشام يونس وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد ، وطارق إبراهيم رئيس المكتب الاستشارى بجامعة القاهرة .

وقد اتفق الحضور على رؤية موحدة بزيادة مساحات الوحدات السكنية بالمشروع لتصل إلى 120 متر ، وايضا تم الاتفاق على الشكل الخارجى للعمارات ، بأنسب تصميم، بحيث تطل جميع غرف الوحدة والصالة ، على واجهة العمارة ، سواء من الأمام أو من الخلف ، بما يلبى احتياجات الحاجزين.

وقد اتفق الحضور ، على أن تكون مساحة الوحدة السكنية 120 متر ، غير شاملة المنافع العامة للعمارة ، وايضا تعديل التصميم الداخلى للوحدة ، وزيادة مساحات الغرف بما يتناسب مع المساحة الإجمالية للوحدة بواقع 120 متر .

من جانبه أكد خراجة ، أنه سوف يتم اخذ كافة ملاحظات وطلبات الزملاء فى التصميم الجديد ، الذى سوف يعرض مرة أخرى خلال فترة وجيزة ، وذلك استعدادا لطرح كراسة الشروط على المطورين العقاريين .

وكانت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين ، قد عقدت اجتماعا موسعا مع الحاجزين بـ«مدينة الصحفيين» بحدائق اكتوبر ، الاسبوع الماضى ، وذلك بحضور خالد البلشى نقيب الصحفيين ، ومحمد خراجة، رئيس لجنة الإسكان وأمين الصندوق ، وهشام يونس وكيل النقابة ورئيس لجنة القيد ، ومحمود كامل وكيل النقابة ورئيس لجنة الثقافة والحريات .

حيث أكد نقيب الصحفيين، على ضرورة الالتفاف والتكاتف يدا واحدة والسير قدما من أجل إنجاز هذا الحلم الذى طال انتظاره لسنوات ، منوهًا على تقديم كافة أوجه الدعم من مجلس النقابة لتذليل اى العقبات من أجل تنفيذ مدينة الصحفيين بشكل يليق بالصحفيين .

وقد تم خلال الاجتماع الماضى، تشكيل لجنة من الزملاء الحاجزين،  للمتابعة والتنسيق المستمر مع لجنة الإسكان واستشارى المشروع.

أما بخصوص أسعار الوحدات السكنية أوضح محمد خراجة  ، أنها سوف تحتسب وفقا لسعر الأرض فقط، مضافا عليها الرسوم المتعلقة بإنشاء المدينة ( مصاريف ادارية ، استشارى المشروع ، التراخيص اللازمة ) ولن يتم احتساب قيمة المبانى فى تكلفة الوحدات السكنية بحيث يقسم اجمال المبلغ المذكور على عدد الوحدات بالتساوى .

أما بخصوص الاقساط المالية، فأوضح رئيس لجنة الإسكان ، أنه سوف يتم إعداد جدول منفصل بعدد الأقساط وقيمتها فى وقت لاحق .

 

 

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