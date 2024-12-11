خبير دولي: العالم يحرق ١٠ مليار طن فحم سنويا وأمريكا الملوث الأكبر



قال الدكتور عباس شوقي استاذ الجيولوجيا والموارد الطبيعية جامعه القاهرة وخبير البيئة الدولي، أن العالم يقوم بحرق ١٠ مليار طن فحم بالعام الواحد، مشيرا إلى أن ٢٠٪؜ من الكهرباء المستهلكة بامريكا من حرق الفحم، كما ان دولة الصين تتسبب في تصعيد اكثر من ثلث ثانى اكسيد الكربون على مستوى العالم بسبب الفحم الذي تستهلكه



(الولايات المتحدة الأمريكية الملوث الاكبر على مدار التاريخ)



وكشف ،شوقي فى تصريحات صحفية اليوم ان الملوث الاكبر على مدار التاريخ هي الولايات المتحدة الامريكية، حيث ان نصف غاز ثانى اكسيد الكربون الموجود في العالم حاليا قادم من امريكا، وهو اكثر غاز يساعد على الاحترار العالمي، والتقلبات والتغيرات المناخية، اي انها تلوث حوالى 20% من الملوثات العالمية

واكد انها سبب رئيسي في ارتفاع درجة الحرارة على كوكب الارض 1 درجة مئوية، وذلك لانها تراعي مصلحة المواطن لديها وتجعله اهم من حياه شعوب اخري

