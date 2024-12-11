هاني أبو ريدة يهنئ المغرب بالفوز بتنظيم كأس العالم 2030

قدم المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المجلس الأعلى لـ"فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، التهاني للشعب المغربي الشقيق، والوزير فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمناسبة فوز الأشقاء بالمملكة المغربية بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 ضمن الملف المشترك بين المغرب وأسبانيا والبرتغال.

وأكد أبوريدة ثقته الكبيرة في أن المملكة المغربية سوف تكون شريكا فاعلا ومهما في إعجاب العالم بتنظيم واحدة من أهم وأفضل البطولات في التاريخ، وأنها على أتم الاستعداد والجاهزية لإظهار قدرات المملكة في تنظيم هذا الحدث بالشكل الذي نطمح فيه جميعا.

المغرب تنظم مونديال 2030

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، رسميًا فوز الملف الثلاثي المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال بحق استضافة نهائيات كأس العالم 2030.

تعد نسخة 2030 من بطولة كأس العالم، الأولى من نوعها التي تستضيفها ثلاث قارات هي أفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، في حدث عالمي يحظى باهتمام عشاق الساحرة المستديرة حول العالم.

تقام أول ثلاث مباريات من مونديال 2030، في أوروجواي والأرجنتين وباراجواي، للاحتفال بالذكرى المئوية للبطولة.

فوز المغرب وإسبانيا والبرتغال بشرف تنظيم كأس العالم 2030

وأكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، استضافة المغرب وإسبانيا والبرتغال لنهائيات كأس العالم 2030، وذلك بالتزكية.

تقدمت دول المغرب وإسبانيا والبرتغال بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030، ولم يتمكن أحد من منافستهم، ليفوزوا بالتزكية لعدم ترشح أي ملف آخر لاستضافة المونديال في نسخته المئوية.