جريزمان وألفاريز يقودان تشكيل أتلتيكو مدريد أمام سلوفان براتيسلافا

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة سلوفان براتيسلافا السلوفاكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، نظيره سلوفان براتيسلافا على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الفرنسي أنطوان جريزمان تشكيل أتلتيكو مدريد رفقة الأرجنتيني جوليان ألفاريز، في ظل جلوس ألكسندر سورلوث على مقاعد البدلاء.

يخوض الأتلتي مواجهة براتيسلافا، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على إشبيلية في الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني بنتيجة 4-3.

يحتل أتلتيكو مدريد المركز السادس عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، بينما يأتي سلوفان براتيسلافا في المركز الـ35 بلا نقاط.

تشكيل أتلتيكو مدريد لمواجهة سلوفان براتيسلافا

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ماركوس يورينتي - خيمينيز - كليمنت لونجليت - خافي جالان

خط الوسط: جوليانو سيميوني - روديجو دي باول - بابلو باريوس - صامويل لينو

وفي الهجوم: أنطوان جريزمان - جوليان ألفاريز.