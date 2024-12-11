كأس رابطة الأندية.. حرس الحدود يهزم الإسماعيلي بثنائية

حقق فريق حرس الحدود فوزا صعبا على نظيره الإسماعيلي، بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم، على ملعب برج العرب، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، التي تضم أيضا الاتحاد السكندري وبيراميدز.

سجل ثنائية حرس الحدود كلا من عبد الرحمن جودة، وإبراهيم عبد الحكيم في الدقيقتين 21 و34، بينما أحرز هدف الدراويش اللاعب مروان حمدي في الدقيقة 10.

تشكيل حرس الحدود

حراسة المرمى: محمد سيحا

خط الدفاع: حازم العسكري - محمود الدغميمي - إبراهيم عبدالحكيم - فوزي الحناوي

خط الوسط: كواسي إيسو - عبد الرحمن جودة - إيزي إيميكا - محمد مجلي

خط الهجوم: تريسور - محمود ممدوح

تشكيل الإسماعيلي

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل فريقه الذي يواجه به نظيره حرس الحدود، وذلك بعد قليل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبدالمنعم

خط الدفاع: عبدالكريم مصطفي، محمد نصر، محمد عمار، محمد بيومي.

خط الوسط: محمد خطاري، علي الملوني، هشام محمد.

خط الهجوم: ايريك تراوري، خالد النبريصي، مروان حمدي

وتضم مجموعة الإسماعيلى كلا من الاتحاد السكندري، حرس الحدود، وبيراميدز.