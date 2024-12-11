أبو ريدة يهنئ السعودية بالفوز باستضافة مونديال 2034

هنأ المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وعضو المجلس الأعلى لـ"فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للكاف، الشعب السعودي الشقيق، وسمو الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود، وزير الشباب والرياضة السعودي ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، بمناسبة فوز الأشقاء بالمملكة العربية السعودية بحقوق تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2034.

كما تقدم “أبوريدة” بالتهنئة للسيد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، بهذه المناسبة، مؤكدا أنه على ثقة كبيرة بأن المملكة العربية السعودية ستبهر العالم بتنظيم واحدة من أهم وأفضل البطولات في التاريخ، وأنها سوف تكون على أتم الاستعداد ليخرج الحدث بأقوى شكل نتمناه جميعا.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الأربعاء، رسميًا عن فوز المملكة العربية السعودية بشرف استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم 2034.

وبذلك، تصبح السعودية أول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم بعد قطر 2022، وذلك بعدما كانت البلد الوحيد الذي تقدم بملف رسمي لاستضافة المونديال.

كأس العالم 2034 في السعودية رسميًا

وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، الحصول على تنظيم مونديال 2034، بعد أن قدمت المملكة العربية السعودية ملفها لتنظيم المسابقة دون منافس.

وكان الاتحاد السعودي أرسل خطابًا يوم 27 يوليو الماضي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»؛ لاستضافة بطولة كأس العالم 2034.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قائلًا: «نحن فخورون بهذا الإنجاز التاريخي الذي يعكس جهود المملكة في تطوير الرياضة وتقديمها كمنصة عالمية للتواصل والحوار».

يذكر أن، كأس العالم 2026 يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتشهد النسخة المقبلة من المونديال زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبًا.