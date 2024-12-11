تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة سيراميكا في كأس الرابطة

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلي، عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا، وذلك ضمن مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء التشكيل على النحو التالى:

حراسة المرمى: أحمد صبحى

خط الدفاع: سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، محمد بسيونى، إسحاق يعقوبو

خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد ربيع، أحمد مدبولى، أحمد النادرى

خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:

عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، داو سيريل، هشام صلاح، محمد إبراهيم، سيد نيمار، عبد اللطيف جريندو، مصطفى عبد الرحيم، محمد هلال.