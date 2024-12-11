ماهر فرغلي: الحكومة الجديدة في سوريا لا تصلح لإدارة محافظة

قال ماهر فرغلي الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن تشكيل الحكومة الجديد بسوريا، هو رسالة سيئة للمجتمع العربي، موضحا أن خبرة مسئولي التشكيل الجديد لا تتجاوز نطاق المحافظات، ولن يتمكنوا من إدارة الدولة.

وتابع الباحث في شئون الحركات الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن التشكيل الجديد للحكومة ضم الكثير من جماعة الإخوان، ولم تنوع الحكومة في مسئولي الأحزاب المعارضة، مشيرًا إلى أن الشخصيات التي تم اختيارها غير شهيرة.

ونوه "فرغلي"، بأن حكومة البشير لا تصلح في إدارة محافظة وليس دولة كاملة، موضحا أن الفصائل جميعها تضرب في بعضها.

وتابع:" يجب أن تكون هناك حكومة تحمي سوريا وحقوق أهل سوريا وقادرة على جلب جميع حقوق المواطنين".