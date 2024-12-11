حسن سلامة: جولة الرئيس السيسي في أوروبا لها أهداف اقتصادية واستثمارية

قال حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن جولة الرئيس السيسي الأوروبية في النرويج والدنمارك وأيرلندا لها مدلول كبير جدًا فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية المشتركة.

وأضاف سلامة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن هذه الزيارة لها أهداف اقتصادية لتوضيح خريطة الاستثمار في البيئة المصرية، وتشجيع الدول على فتح أسواق جديدة بالسوق المصرية.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس السيسي تتضمن الاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، حيث تسعى الدولة المصرية لإضافة المزيد إلى مسار التنمية.

وتابع سلامة: مصر بيئة جاذبة للاستثمار وبوابة القارة الأفريقية، فهي دولة رائدة وذات ثقل كبير في المجالات الاقتصادية والزراعية وغيرها من المجالات.

