أسامة منير: توقعت توقف برنامج أنا والنجوم وهواك بعد شهرين من انطلاقه ..أعشق الغناء منذ الصغر وبدأت أغني لعبد الحليم حافظ رغم أنني لم أكن أفهم كلمات أغانيه.. والدي شجعني بعد أول حفل لي

أسامة منير: توقعت توقف برنامج أنا والنجوم وهواك بعد شهرين من انطلاقه لكنه استمر لمدة 22 عاماً

أعشق الغناء منذ الصغر وبدأت اغني لعبد الحليم حافظ رغم أنني لم أكن أفهم كلمات أغانيه

دخلت مجال الغناء رغم رفض الأهل .. ووالدي شجعني بعد أول حفل لي

أخذت ابني إلى مقابر والدي وهو رضيع لإرضاءه

تفاعل الجمهور أكبر في برنامج بالحب من برنامج أنا والنجوم هواك

جمهوري من الرجال أكثر من النساء

استطاع الإعلامي أسامة منير أن يحقق نجاحاً كبيراً في المجال الإعلامي علي مدار سنوات طويلة، ليصبح صوته من أشهر الأصوات في تاريخ الإذاعة بسبب برنامجه الشهير«أنا والنجوم وهواك» الذي حقق من خلاله قاعدة جماهيرية عريضة من مختلف الفئات العمرية .

تحدث الإعلامي أسامة منير عن بداية دخوله المجال الإعلامي منذ سنوات طويلة قائلا في تصريحات تلفزيونية مع يمني بدراوي لبرنامج «ورقة بيضا»، «قررت اسيب شغلي الأساسي، واهتميت بموهبتي في الغناء والتلحين، حيث تركت كل شئ مضمون واتجهت إلى الغناء، كنت أغني أغنيات عبد الحليم حافظ وأنا لم أفهم معناها، وكنت أفضل الغناء باللغة الإنجليزية، ورغم اعتراض الأهل أكملت في طريقي حتي حضر والدي حفلة لي وقالي لي ربنا يوفقك هو طريق صعب ولكن طالما تحبه لابد أن تكمله».

وعن علاقته بوالده قبل وفاته قال، «بابا كان رمز للذاذة والرواقة، بالنسبة لي ولأصحابي أيضا، وعندما أنجبت ابني الأول أخذته إلى المقابر حتي أقول لوالدي أنني حققت حلمه، وتكرر الأمر مرة ثانية عندما لمع اسمي وأصبحت مشهور ذهبت إليه بالمقابر وقولت له أصبحت مشهور وليس فاشلاً كما زعمت»

وعن نجاح برنامج «أنا والنجوم وهواك» على مدار سنوات طويلة قال أسامة منير، «أنا والنجوم وهواك خطفني من أول حلقة، وافتتحنا محطة نجوم fm بالصدفة، وكنت من أوائل المذيعين الذين افتتحوا القناة، وانفجر في وجهي نجاح الراديو، فأنني اتذكر أن هاتف البرنامج ظل يرن بعد انتهاء البرنامج بساعتين بسبب الاقبال الكبير من الجمهور، ورجعت إلى المنزل مذهول».

وأضاف، «الناس جميعا تتحدث عن الذي حدث في الراديو خلال برنامج أنا والنجوم وهواك، رغم أنني توقعت أن يتوقف بعد مرور أول شهرين، ولكنه استمر لمدة 22 عاماً، ومن وجهة نظري الشئ الأساسي وراء نجاح البرنامج هو الله سبحانه وتعالي وفضله الكبير».

وعن فكرة عدم معرفة الجمهور بشكل أسامة منير ولكنه كان مشهورا بصوته قال، «عندما شاهدت برامج مصورة قلقت بأن افقد متعة الراديو في الخيال، والعيش داخل تفاصيل القصة، فرفضت تحويله إلي مصور، ولكن من المواقف التي أكدت لي نجاح البرنامج، هو معرفة الجمهور لصوتي في الأماكن العامة، ومرة أخري كنت أذهب للحصول علي فيزا أسبانيا، وقولت له صباح الخير نظر لي قالي (الحب)، وأخبرني أنه من عشاق أحمد حلمي وشاهد فيلم ظرف طارق وتعلق بذهنه صوتي».

وبشأن تقديمه برنامج «بالحب» عبر خاصية «البث المباشر» بموقع الـ يوتيوب، قال «يأتي لي مكالمات خلال البرنامج أكثر من برنامج أنا والنجوم وهواك، وجمهوري من الرجال أكثر من النساء لأنه أون لاين، ولكن حالياً بدأت مكالمات الرجال تتراجع وتسيطر مكالمات النساء، لأن في النهاية الرجال تخاف أكثر من أصدقائها ومن جواهم ».

عن تجربة التمثيل في حياته، «قدمت فيلم (ليلة البيبي دول) مع العملاق محمود عبد العزيز، الذي ظل بجواري طوال فترة التصوير، وكان شرف كبير لي العمل معه، ثم قدمت دور خلال مسلسل حكاية مصرية مع الفنانة ليلي علوي، فقد تعلمت منها كثيراً، وكانت تتحول أمام الكاميرا وتعيش حالة التمثيل كاملة».

وتابع حديثه، «لم أكمل في مجال التمثيل بسبب حبي الشديد للإذاعة، ودائماً أفكر بمنطق أن أي دور إذ لم يضيف لي، ويليق بمكانتي لن أقدمه».

وعن مشاريعة الفنية المقبلة، قال : «أعمل على مشروع جديد وهو بودكاست سكر بره، نستضيف من خلاله ضيوف ناجحين في مجالاتهم وتركوا علامة في مجالهم، ويكون معتمد على الدردشة من القلب».