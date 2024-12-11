قيادي بمستقبل وطن: نشر الوعي بحقوق الإنسان يساهم في تعزيز السلام الاجتماعي

قال المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن نشر الوعي بحقوق الإنسان، وسيلة لبناء مجتمعات أكثر إنسانية وكرامة واحتراماً للجميع، وتعزز العدالة والمساواة.

وأضاف الحبال في تصريحات خاصة لـ “ البوابة نيوز”، أن الوعي بحقوق الإنسان يساهم في تعزيز السلام الاجتماعي والتفاهم بين مختلف الفئات، مما يعزز التعايش السلمي.

وأكد "الحبال"، أن المجتمعات التي تحترم حقوق الإنسان تكون أكثر استقراراً وقدرة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.



وأوضح أن الدولة حريصة على نشر الوعي بحقوق الإنسان، والرئيس السيسي يعطي أولوية لملف حقوق الإنسان، لاسيما أن من أسس الجمهورية الجديدة احترام حقوق الإنسان وعنوانها بناء الإنسان.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باستمرار جهود الدولة لتعزيز حقوق الإنسان المصري بمفهومها الشامل، وذلك خلال اجتماع اليوم، مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.