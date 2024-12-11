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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

كأس إنتركونتيننتال.. جيسوس يواجه أسامة إدريسي فى تشكيل بوتافوجو وباتشوكا 

باتشوكا
باتشوكا
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أعلن أرتور خورخي المدير الفنى لفريق بوتافوجو البرازيلى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره باتشوكا المكسيكى، وذلك بعد قليل على ملعب 974، ضمن منافسات ربع نهائى كأس إنتركونتيننتال. 


جاء تشكيل بوتافوجو البرازيلى كالتالى:

حراسة المرمى: جون فيكتور.
خط الدفاع: ماتيو بونتي – أدريلسون – ألكسندر باروزوا – كيوبانو.
خط الوسط: جريجوري – آلان - لويس هنريكي – كارلوس إدواردو – ماتيوس مارتينز.
خط الهجوم: إيجور جيسوس.


فيما جاء تشكيل باتشوكا كالتالى:

حراسة المرمى: كارلوس مورينو.
خط الدفاع: سيرجيو باريتو - بريان جونزاليس - لويس رودريجيز - أندريس ميكولتا.
خط الوسط: بيدرو بيدرازا - أرتورو جونزاليز - آلان باوتيستا - إلياس مونتيل.
خط الهجوم: أسامة إدريسي - سالومون روندون.

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