اقتصادي: زيارة الرئيس السيسي للدول الاسكندنافية كانت تاريخية

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدنمارك والنرويج تأتي في ظل التهاب الأوضاع في الشرق الأوسط، وهذا يُعطي الكثير من الدلالات تتمثل في أن مصر الدولة المستقرة في المنطقة، رغم كل الحروب والدول المفتتة.

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره على فضائية "النيل للأخبار"، أن زيارة الرئيس السيسي للدول الاسكندنافية خلال الفترة الأخيرة جاءت متأخرة جدًا، خاصة وأن رؤساء الدولة المصرية لم يقوموا بمثل هذه الزيارة.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدول الاسكندنافية كانت تاريخية، خاصة وأن هذه الدول تُمثل تكتلًا اقتصاديًا متقدمًا للغاية.



