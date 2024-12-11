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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل فيديو أحد الإعلاميين السابقين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية  إدعاء أحد الإعلاميين السابقين من خلال مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن الزعم برفض قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة تحرير محضر له ضد أحد المواطنين .

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ اليوم 11 ديسمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من أحد المواطنين بقيام المذكور بمنعه من الدخول للوحدة السكنية التى يمتلكها بإحدى الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر وقام بالتعدى عليه والإستيلاء على هاتفه المحمول بدعوى عدم سداده لتكاليف الصيانة وحال تحرير المحضر حضر المشكو فى حقه للقسم صحبة زوجته وقام بتسليم المبلغ هاتفه المحمول طواعيةً وإنصرف من القسم رافضاً سؤاله بالمحضر وعدم صحة إدعائه برفض القسم تحرير محضر له .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة .

النيابة العامة لقسم شرطة أول أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر لإدعاء أحد الإعلاميين السابقين