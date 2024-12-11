الأمن يكشف تفاصيل فيديو أحد الإعلاميين السابقين

رصدت الأجهزة الأمنية إدعاء أحد الإعلاميين السابقين من خلال مقطع فيديو بثه على حسابه الشخصى بمواقع التواصل الإجتماعى والمتضمن الزعم برفض قسم شرطة أول 6 أكتوبر بالجيزة تحرير محضر له ضد أحد المواطنين .

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ اليوم 11 ديسمبر الجارى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر من أحد المواطنين بقيام المذكور بمنعه من الدخول للوحدة السكنية التى يمتلكها بإحدى الكمبوندات بمدينة 6 أكتوبر وقام بالتعدى عليه والإستيلاء على هاتفه المحمول بدعوى عدم سداده لتكاليف الصيانة وحال تحرير المحضر حضر المشكو فى حقه للقسم صحبة زوجته وقام بتسليم المبلغ هاتفه المحمول طواعيةً وإنصرف من القسم رافضاً سؤاله بالمحضر وعدم صحة إدعائه برفض القسم تحرير محضر له .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وجارى العرض على النيابة العامة .