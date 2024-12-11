محافظ الفيوم ورئيس الجامعة يشهدان احتفال الرقابة الإدارية باليوم العالمي لمكافحة الفساد

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، فعاليات احتفال فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، الذي أقيم بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، تحت شعار "نحو عالم متحد ضد الفساد".



جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، واللواء شريف الشيشيني رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، والمقدم أحمد الشناوي عضو فرع الهيئة، والعقيد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عرفة صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ووكلاء الوزارة، ورؤساء القطاعات ومجالس المدن، ومديري عموم الإدارات بديوان عام المحافظة، وممثلي الجهات ذات الصلة.



بدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني، ثم عرض تقديمي بعنوان "حياة مقدرات الوطن ميثاق عمل"، تضمن عدداً من إنجازات الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية التي تتصل بالبنية التحتية الأساسية، بهدف التأكيد على المحافظة على هذه المشروعات كمكتسب لكل أفراد الشعب، والعمل على حماية مقدرات الوطن، و التسلح بالتكنولوجيا الحديثة فى ظل التحول الرقمي، وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وفقاً لرؤية مصر 2030، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتمكين المرأة، ودعم الأسر المستحقة، وتنظيم المؤتمرات والندوات الخاصة بالتوعية بمخاطر الفساد وآليات مجابهته، ودور المجتمع المدني والشباب في ذلك، ودور الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، فى تدريب كوادر مؤهلة.

محافظ الفيوم: الحفاظ على المال العام مسئولية الجميع ويستدعي اليقظة



قدم محافظ الفيوم، خلال كلمته، التهنئة لكل أفراد مكتب فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مرحباً بجميع الحضور، معرباً عن سعادته بالمشاركة فى فعاليات هذا الاحتفال السنوي، الذي يهدف للتوعية و إيقاظ الهمم وإعمال مبدأ العقل والضمير، من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن، التي تمثل حقاً أصيلاً لجميع أفراد الشعب، لا لفرد دون غيره أو مؤسسة دون أخرى، مشيراً إلى أن التهاون في الحفاظ على هذا الحق يعد من الآفات السيئة التى تؤدي إلى تفكك المجتمع، مؤكداً أن عبء الحفاظ على المال العام مسئولية الجميع أفراد ومؤسسات، مما يستدعي اليقظة فى مواجهة أي تصرفات سلبية تضر بالمال العام.

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم

ولفت المحافظ، إلى أن التحديات التى تشهدها معظم دول العالم خلال السنوات الأخيرة، لم تشهدها الأمم منذ قرن من الزمان، من نزاعات وصراعات مسلحة، خاصة بالمنطقة العربية، مشيراً إلى أن الدولة المصرية رغم التحديات التى تواجه كافة دول العالم، قد شهدت خلال السنوات الماضية، طفـرة تنمويـة غـيـر مـسبوقة من خلال الارتقاء بكافـة القطاعات، بفضل الإرادة السياسية الواعية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكداً الحرص على كل عوامل النجاح، وبذل المزيد من الجهد وتضافر الجهود لمجابهة كافة صور الفساد، من أجل التطلع إلى مستقبل أفضل.

وأكد محافظ الفيوم، على دور فرع هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، فى مساندة برامج الدولة التنموية، وليس أدل على ذلك من دورها المحوري في تنفيذ مصنع شركة يازاكي اليابانية لأنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، بمنطقة منشأة كمال، التابعة لمركز الفيوم، مشيراً إلى أن وجود جهة رقابية قوية تسهم في منح الثقة لمتخذ القرار، في التحرك بشكل إيجابي وسليم، وهذا الأمر ليس بالسهل فالملفات التى يتم تناولها من خلال الرقابة الإدارية تسير بشكل متسلسل يكمل بعضه بعضاً، من خلال القيادات المتتابعة لفرع الهيئة بالفيوم، مؤكداً أن دور هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم كبير جداً مما يحقق الانضباط، في إطار من خطط العمل المنتظمة على أسس علمية ومنهجية بما يحقق المردود الإيجابي لها.

الأحتفال بمرور 22 عاماً على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

ومن جهته، قدم رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، الشكر لمحافظ الفيوم، لاستضافته الكريمة للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، مثمناً الجهود التى يبذلها للارتقاء بكافة القطاعات على أرض المحافظة، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء المثمر الذي يجمع مختلف القطاعات والأجهزة على أرض المحافظة، للاحتفال بمرور 22 عاماً على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد، هذا العام يأتي تحت شعار "نحو عالم متحد ضد الفساد"، لافتاً إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يعود إلى شهر أكتوبر عام 2003، عندما اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بهدف إذكاء الوعي حول مشكلة الفساد ودور الاتفاقية في مكافحته ومنعه، وانضمت مصرنا الغالية إلى الاتفاقية عام 2009.

رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم

واستعرض رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية، خلال كلمته دور الهيئة فى مكافحة الفساد، موضحاً مفهوم الفساد وتعريفه وهو "استغلال السلطة العمومية أو المخولة لتحقيق مكاسب خاصة"، وأنواع و تقسيمات الفساد، لافتاً إلى أن للفساد نوعين فساد كبير وفساد صغير على المستوى "السياسي والمالي والإداري، موضحاً أن للفساد أثار سلبية "اجتماعية واقتصادية ونفسية وقانونية" ويؤثر ذلك على محاور التنمية بالضرورة، موضحاً الجهات الرقابية داخل الدولة المصرية التي تكافح الفساد طبقاً لأنواع السلطات داخل الدولة" القضائية، والتشريعية، والتنفيذية"، بجانب الجهات الرقابية والمراجعة الداخلية.

وأوضح، مهام واختصاصات هيئة الرقابة الإدارية، ونطاق تلك الاختصاصات، التى تشمل الجهاز الحكومي وفروعه، والهيئات والمؤسسات العامة والشركات، والجمعيات العامة والخاصة، ومختلف أجهزة القطاع الخاص، لافتاً إلى اختصاصات عضو هيئة الرقابة الإدارية ومهامه المنوط بها، وكذا شكل الهيكل التنظيمي لهيئة الرقابة الإدارية، وأنواع الجرائم التى تختص بها، وأهم الاتفاقيات الإقليمية والدولية التى أبرمتها الهيئة مع الجهات الداخلية والخارجية، فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، مشيراً إلى الغرض من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وأهدافها، وأبرز الممارسات الناجحة التي حققتها، موضحاً جهود مكافحة الفساد التي تبذلها هيئة الرقابة الإدارية بالفيوم، بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون وكافة الجهات الإدارية بالدولة، في ظل القيادة الواعية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

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