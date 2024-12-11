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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تفاصيل مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في مبادرة حياة كريمة بدمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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ناقش الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع الدكتور عبد الرحمن باز مستشار وزير النقل، الموقف التنفيذي لمشروعات الطرق المدرجة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بمركز كفر سعد.

وجاء الاجتماع بحضور العميد محمد التل مدير إدارة المرور و المهندس بدر عبد التواب رئيس الإدارة المركزية بهيئة الطرق و المهندس محمود حسين مدير عام المشروعات بالهيئة و المهندس طاهر صلاح مدير إدارة دمياط بالهيئة و المهندس طارق بدوى مدير إدارة الطرق .

و تناول الاجتماع استعراض الموقف الخاص بمشروعات الطرق، و نسب التنفيذ،  وخطة المرحلة المقبلة.

وفى هذا السياق، ناقش " المحافظ " آليات استكمال الأعمال بمشروعات رفع كفاءة الطريق الدولى الرئيسى الرابط بين طريقى دمياط/ شربين والدولى الساحلى بطول ١٨ كم ، والطريق الدائري لمركز كفر سعد بطول ١٨ كم ، طريق أبو النوم / كفر الغاب بطول ٥كم ، وطريق السوالم / ميت أبو غالب / كفر سعد بطول ١٥ كم ، و كذلك طريق دمياط/ السواحل / كفر البطيخ بطول ٥كم ، حيث بحث المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ وآليات تخطيها ، وذلك بالتنسيق مع إدارة المرور ، لتنفيذ المعاينات الميدانية و إعداد دراسة لاستكمال الأعمال سواء للرصف بالأسفلت أو البلاطات الخرسانية .

وأكد " محافظ دمياط " أن هناك تنسيق تام بين المحافظة ووزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير ، لازالة أى معوقات تواجه تلك المشروعات و سرعة الدفع بمعدلات التنفيذ ، وعلى جانب آخر أشار " الدكتور أيمن الشهابى " إلى أن هناك رؤية لتطوير كافة المحاور المرورية الواقعة بمداخل ومخارج ميناء دمياط،  لرفع كفاءتها، ودراسة خلق محور مرورى مخصص لسيارات النقل الثقيل للربط من الميناء على الطريق الدولى الساحلي.

دمياط احداث دمياط - مبادرة حياة كريمة , مبادرة حياة كريمة