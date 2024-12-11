استشهاد 5 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم النصيرات ودير البلح بوسط غزة

استُشهد خمسة مواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم النصيرات ومدينة دير البلح وسط قطاع غزة بحسب وكالة وفا الفلسطينيه.

وأفاد مراسلو "وفا"، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم النصيرات، ما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين وإصابة 16 آخرين.

كما أفادوا باستشهاد المواطن محمد زكريا اللوح وإصابة آخرين، نتيجة قصف طائرات الاحتلال المسيّرة مجموعة من المواطنين بالقرب من مدرسة دير البلح الإعدادية التي تؤوي نازحين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع / أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 44،805 مواطنين، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 106،257 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.