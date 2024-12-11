غزل المحلة يهنئ السعودية باستضافة كأس العالم 2034

قدم نادي غزل المحلة برئاسة المهندس وليد خليل، التهنئة للاتحاد السعـودي لكرة القدم بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم 2034.

حرص المهندس وليد خليل، رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، والسـادة أعضاء مجلس الإدارة والأجهزة الفنية واللاعبـون على تقديم خالص التهـاني القلبية للاتحاد السعودي لكرة القدم والشعب السعودي الشقيق بمناسبة فوز المملكة باستضافة بطولة كأس العالم 2034، متمنين دوام النجاح والتوفيق للمملكة.

السعودية تستضيف كأس العالم 2034

وبذلك، تصبح السعودية أول دولة عربية تستضيف بطولة كأس العالم بعد قطر في نسخة 2022، وذلك بعدما كانت البلد الوحيد الذي تقدم بملف رسمي لاستضافة مونديال 2034.

يذكر أن، كأس العالم 2026 يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، لتشهد النسخة المقبلة من المونديال زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخبًا.

في سياق آخر، يستعد غزل المحلة لمواجهة زد على ملعب استاد المحلة، غدًا الخميس، في المباراة التي تجمع بينهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الرابطة.