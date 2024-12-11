الأمير بن تركي: استضافة المملكة لمونديال 2034 يحظى بدعم خادم الحرمين

أبدى الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودية، فخره باستضافة المملكة العربية لنهائيات بطولة كأس العالم 2034، والتي أعلن عنها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

حيث أسند الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، استضافة بطولة كأس العالم 2034 إلى السعودية، بعدما حظي الملف السعودي على أعلى نسبة تقييم في التاريخ.

وصرح بن تركي خلال الاستعراض النهائي للملف ضمن كونجرس الاتحاد الدولي للإعلان عن البلد المضيف، قائلاً: "عرضنا لاستضافة المونديال يحظى بالدعم الكامل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان".

وأضاف: "فخور بتقديم هذا الملف، الذي يعكس حبنا العميق لكرة القدم، تحولنا السريع ورؤية المملكة 2030 وخطط المستقبل، العمل على توسيع قاعدتنا الاقتصادية والانفتاح على العالم، وتحسين مستوى المعيشة للجميع".

وأنهى حديثه قائلاً: "معا ننمو هذا شعارنا.. وستكون بطولة للتاريخ وتحقق أحلام أمتنا".