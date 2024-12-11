تشهد المنطقة تصعيداً ملحوظاً في الأنشطة الإسرائيلية، حيث أصبحت القوانين والاتفاقيات الدولية في حكم المتجاهل من قبل إسرائيل، التي تنفذ مخططاتها التوسعية والاستعمارية بشكل علني.



وفي تقرير بثته قناة "القاهرة الإخبارية" بعنوان «مرحلة جديدة من التوغل الإسرائيلي في سوريا.. تصعيد عسكري أم تغيير استراتيجي؟»، تناول التقرير تطورات المشهد السوري الغامض، حيث تستغل إسرائيل حالة عدم الاستقرار السياسي لاستهداف مواقع عسكرية سورية بشكل ممنهج.



وأشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات جوية وقصفاً مدفعيwا مكثفاً بهدف تقويض قدرات الجيش السوري. ووفقاً لصحيفة هآرتس، تتبع حكومة نتنياهو استراتيجيات محددة تشمل تكثيف القصف على مخازن ومواقع الجيش السوري، إنشاء مناطق عازلة في محيط الجولان، احتلال مزيد من الأراضي السورية، وتعزيز حالة الانقسام الداخلي في سوريا.

