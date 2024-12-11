الفيوم تحصد المركز السابع على مستوى الجمهورية في مسابقة التعبير الفني

شاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم - توجية عام التربية الفنية، في مسابقة التعبير الفني، على مستوى الجمهورية، وفازت الطالبة مي حمادة محمد - مدرسة الأمل للصم بنات إدارة شرق الفيوم التعليمية، بالمركز السابع على مستوى الجمهورية.

مسابقة التعبير الفني

إبداع مدارس التربية الخاصة بالفيوم في التعبير الفني

وفي ذلك تقدم الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطالبة مي حمادة، وقدم رسالة شكر وتقدير لفريق العمل المشرف، بإدارة شرق الفيوم التعليمية وتوجيه عام التربية الفنية، ومدرسة الأمل للصم وضعاف السمع للبنات بشرق الفيوم، وذلك للمشاركة الإيجابية فى المسابقة، وتحقيق مركز متقدم على مستوى الجمهورية.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور الوزير أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وإشراف ومتابعة الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

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