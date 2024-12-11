زي النهارده.. محاكمة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة

تمر علينا اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر العديد من الأحداث السياسية والرياضية والتاريخية الهامة ونقدم لكم أبرزها:



عام 1792 بدأ محاكمة لويس السادس عشر ملك فرنسا بتهمة الخيانة من قبل المؤتمر الوطني في الثورة الفرنسية.

وعام 1917 الفريق أول إدموند اللنبي يدخل بلدة القدس القديمة حافيَ القدمين قائلاً جملته الشهيرة: "الآن انتهتِ الحروب الصليبية".

وفى 1936 ملك المملكة المتحدة إدوارد الثامن يتنازل عن العرش ليتزوج من واليس سمبسون.

وعام 1941 ألمانيا وإيطاليا تعلنان الحرب على الولايات المتحدة في الحرب العالمية الثانية.

عام1947إنشاءمنظمة اليونسيف العالمية لرعاية الأطفال.

وعام 1957 - صدور قرار من الأمم المتحدة ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وعام 1960 - مظاهرات 11 ديسمبر 1960 في الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي.

عام 1967 جورج حبش يعلن تأسيس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

عام 1972 - هبوط رواد المركبة أبولو 17 على سطح القمر.

1974 - لجنة تصفية الاستعمار في الأمم المتحدة تحيل قضية الصحراء الغربية إلى محكمة العدل الدولية.

وعام 1981 الجمعية العامة للأمم المتحدة تختارالدبلوماسي البيروفي خافيير بيريز دي كويلار أمينًا عامًا للأمم المتحدة، على أن يتسلم مهامه في 1 يناير 1982.

الملاكم العالمي محمد علي كلاي يلعب آخر مبارياته ثم يعتزل الملاكمة.

1997 - فتح باب التوقيع على اتفاقية كيوتو.

2003 - انفجار طرد بريدي مرسل لرئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية «أحمد الجار الله»، وأدى الإنفجار إلى إصابة مدير مكتبه بجروح طفيفة.

وعام 2011 - المجلس الاستشاري المصري ينتخب في أولى جلساته منصور حسن رئيسًا له، وأبو العلا ماضي وسامح عاشور نائبين له، ومحمد نور فرحات أمينًا عامًا للمجلس.

2013 اختيار البابافرنسيس «شخصية العام» لعام 2013 من مجلة التايم الأمريكية.

وقوع مجزرة بمدينة عدرا العمالية بريف دمشق، ذهب ضحيتها 32 مدنياً على أيدي قوات المعارضة السورية، وذلك بعد اقتحامها من قبل مقاتلي جيش الإسلام وجبهة النصرة. تم اختطاف العشرات ونقلهم إلى مناطق تقع تحت سيطرة المعارضة.

2015 رئيس غامبيا يحيى جامع يُعلن تحويل بلاده إلى جُمهوريَّة إسلاميَّة في خُطوةٍ اعتبرها تخليصًا لِغامبيا من ماضيها الاستعماري.

وعام 2016 مقتل 25 شخصاً وإصابة 49 آخرين جراء تفجير الكنيسة البطرسية بمنطقة العباسية في القاهرة.

2025 حريقًا ضخمًا في غابات جنوب كاليفورنيا تأتي على 1,201.92 كلم2 من الأحراج وتُجبر حوالي 212,000 نسمة على النُزُوح من منازلهم، وتتسبب بِأضرارٍ تُقدَّر قيمتها بحوالي 3.138 مليار دولار.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعلن من قاعدة حميميم، بدء سحب قوات بلاده بشكل جزئي من سوريا.

2018 إطلاق نار في سوق بمدينة ستراسبورغ الفرنسية يؤدي لمقتل 3 وإصابة 12.

2019 - أرامكو السعودية تُصبح أغلى شركة في العالم، بقيمة تجاوزت 1.88 تريليون دولار، وذلك في اليوم الأول لتداول أسهمها في السوق المالية السعودية، وتدفع بالأخير ليصير التاسع بين الأسواق المالية العالمية.

عام 2023 اضراب يوم الاثنين،تضامنا مع الشعب الفلسطيني