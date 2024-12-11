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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد أعمال تطوير الموقع العام للإنشاءات الجديدة.. صور

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
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أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال تطوير الموقع العام للكليات الجديد بالمقر الجديد، و الذي يضم كليات الصيدلة، طب وجراحة الفم والاسنان، الحاسبات والذكاء الاصطناعي، الي جانب مبني الاختبارات المركزية.

وأكد “النعماني” علي أن الجهود المبذولة  بالمقر الجديد وحجم الإنشاءات الجديدة الضخمة و التي تجاوزت تكلفتها 10 مليارات جنيه وبنيه تحتية بتكلفة 400 مليون جنيه، تعكس الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة للارتقاء بالجامعات الحكومية، و حرصها  علي تقديم تعليم عالي الجودة وإتاحة فرص تعليمية متعددة يتماشى مع متطلبات سوق العمل، بما يعزز مهارات الطلاب ويدعم التنمية المستدامة.

وخلال جولته، وجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من التنفيذ واتباع التجهيزات التي تتلاءم مع طبيعة كل مبنى بحسب تخصصه، والالتزام بجودة التنفيذ طبقاً للمواصفات المعتمدة، موجهاً الشكر لمهندسي المشروع على الجودة والإلتزام بالجدول الزمني للمشروع، مشيرا إلى أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات لتشغيلها، كونها جزءا من استثمارات الجامعة.

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