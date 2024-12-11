مرموش ينافس على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لشهر نوفمبر

أعلن الموقع الرسمي لبطولة الدوري الألماني، اليوم الأربعاء، قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب في البوندسليجا لشهر نوفمبر، حيث ينافس عليها النجم المصري عمر مرموش لاعب آينتراخت فرانكفورت.

وشهدت القائمة تواجد عمر مرموش، هداف آينتراخت فرانكفورت، حيث يعد أحد أبرز اللاعبين في الدوري الألماني هذا الشهر.

قائمة المرشحين لحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني

ويتنافس مرموش على جائزة لاعب الشهر في الدوري الألماني مع مجموعة من النجوم البارزين في مسابقة البوندسليجا، أبرزهم زميله في الفريق ناثانيال براون، بالإضافة إلى فلوريان فيرتز نجم باير ليفركوزن، وجمال موسيالا ودايوت أوباميكانو من بايرن ميونخ، وأنتوني كاسي لاعب ماينز.

قدم مرموش أداء مميزًا خلال الشهر الماضي، حيث سجل هدفين وصنع 3 آخريم في مباريات آينتراخت فرانكفورت.

ومنذ انطلاق الموسم الجاري 2024-2025، لعب عمر مرموش 13 مباراة مع آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.

يحتل آينتراخت فرانكفورت وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 27 نقطة، خلف المتصدر بايرن ميونخ صاحب الـ33 نقطة.