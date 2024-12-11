قبل افتتاحه.. "الفنون التشكيلية" ينشر خرائط تفصيلية لقاعات عرض صالون الشباب الـ35

تنطلق بعد قليل، فعاليات الدورة الـ35 من صالون الشباب، تحت عنوان "استلهام"، وذلك بقصر الفنون بدار الاوبرا المصرية، ويستمر لمدة شهر.

وبهذة المناسبة دعى قطاع الفنون التشكيلية، الفنانين المشاركين، للاستعانه بالخرائط التفصيلية لقاعات العرض، لاكتشاف اسمائهم وأماكن عرض أعمالهم، ليعيشوا تجربة فنية مميزة.

يأتى صالون الشباب فى دروته الـ35 تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان عمر طوسون القوميسير العام ولفيف من أساتذة الفنون والتشكيليين.

صالون الشباب

صالون الشباب أحد أهم الأحداث القومية التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية بشكل سنوي، ومعني بتقديم شباب الفنانين حتى سن 35 عامًا، ويشارك في هذه الدورة المرتقبة التي ستنطلق تحت عنوان "استلهام" 238 فناناً في مجالات التصوير، النحت، الرسم، الحفر، الخزف، والفنون الرقمية. والتجهيز في الفراغ والأداء الحركي.