ads
الأربعاء 11 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

قبل افتتاحه.. "الفنون التشكيلية" ينشر خرائط تفصيلية لقاعات عرض صالون الشباب الـ35

صالون الشباب الـ35
صالون الشباب الـ35
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تنطلق بعد قليل، فعاليات الدورة الـ35 من صالون الشباب، تحت عنوان "استلهام"، وذلك بقصر الفنون بدار الاوبرا المصرية، ويستمر لمدة شهر.

وبهذة المناسبة دعى قطاع الفنون التشكيلية،  الفنانين المشاركين، للاستعانه بالخرائط التفصيلية لقاعات العرض، لاكتشاف اسمائهم وأماكن عرض أعمالهم، ليعيشوا تجربة فنية مميزة.

قد تكون صورة ‏‏‏خريطة‏، و‏مخطط الطوابق‏‏ و‏تحتوي على النص '‏35 إستلهام Gallery SOOS 7 8 2 هان نورهان نبيل السيد أحمد خالد سید محمد كمال بدوی عمر عاطف در درويش 5 6 7 8 1 رنا حسن عجم 2 إيمان حیدر محمد 3 امنية أشرف أحمد 4 أميرة ايوب محمد‏'‏‏
قد تكون رسمة لـ ‏‏‏مخطط الطوابق‏، و‏خريطة‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون رسمة لـ ‏‏‏مخطط الطوابق‏، و‏‏مقايسة‏، و‏خريطة‏‏‏ و‏نص‏‏
قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏‏‏مقايسة‏، و‏‏مخطط الطوابق‏، و‏خريطة‏‏‏ و‏نص‏‏
قد تكون صورة ‏‏‏مخطط الطوابق‏، و‏‏خريطة‏، و‏مقايسة‏‏‏ و‏نص‏‏
قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏‏‏مقايسة‏، و‏خريطة‏‏ و‏نص‏‏
قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏‏‏مخطط الطوابق‏، و‏‏خريطة‏، و‏مقايسة‏‏‏ و‏نص‏‏
قد يكون تصميم جرافيكس لـ ‏‏خريطة‏ و‏نص‏‏

يأتى صالون الشباب فى دروته الـ35 تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وبحضور الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان عمر طوسون القوميسير العام ولفيف من أساتذة الفنون والتشكيليين.

صالون الشباب 

صالون الشباب أحد أهم الأحداث القومية التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية بشكل سنوي، ومعني بتقديم شباب الفنانين حتى سن 35 عامًا، ويشارك في هذه الدورة المرتقبة التي ستنطلق تحت عنوان "استلهام" 238 فناناً في مجالات التصوير، النحت، الرسم، الحفر، الخزف، والفنون الرقمية. والتجهيز في الفراغ والأداء الحركي.

الدورة الـ35 من صالون الشباب استلهام دار الأوبرا المصرية قصر الفنون قطاع الفنون التشكيلية