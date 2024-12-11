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الأربعاء 11 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

زمالك 2005 يضرب شباك المقاولون العرب بثلاثية نظيفة ببطولة الجمهورية

زمالك 2005
زمالك 2005
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فاز فريق شباب الزمالك لكرة القدم مواليد 2005 على المقاولون العرب بثلاثة أهداف دون مقابل، في إطار المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الجمهورية.

سجل ثلاثية الزمالك كل من، السيد أسامة "هدفين"، أحمد خالد السمبوك "هدفاً".

سيطر لاعبو الزمالك على معظم أوقات المباراة، وأتيحت فرص عديدة للاعبين، استطاعوا خلالها تسجيل ثلاثة أهداف، بواقع هدفين في الشوط الأول عن طريق السيد أسامة، وهدفاً في الشوط الثاني لأحمد خالد السمبوك.

وحرص على حضور المباراة لمؤازرة الفريق كل من، بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، وحازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، وعماد المندوه المدير الفني لحراس مرمى القطاع.

ويقود فريق 2005 كل من: "أسامة عبدالله مدرباً، عبد العال فراج مساعداً للمدرب، شريف فوزي مدرباً لحراس المرمى، رضا عبد الواحد إدارياً، ياسين غنيم إخصائياً للإصابات والتأهيل، محمد علي الأتربي محللاً للأداء، مصطفى عادل "ماريو" معداً بدنياً، رفعت حمدي مسئولاً للمهمات".

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